Polis nafi dakwaan ambulans dirempuh pemandu mabuk di Putrajaya

: Polis menafikan dakwaan sebuah klip video tular yang mengaitkan insiden sebuah ambulans yang terbalik di Putrajaya malam semalam akibat dilanggar seorang pemandu mabuk.

“Netizen pandai-pandai membuat ulasan sendiri kerana siasatan pegawai penyiasat di lokasi kejadian mendapati pemandu berkenaan tidak di bawah pengaruh alkohol dan saringan air kencing lelaki itu didapati negatif.

Asmadi berkata kejadian itu berlaku pada 11.45 malam di persimpangan lampu isyarat Lebuh Bestari berdekatan Menara Usahawan ketika sebuah ambulans membawa seorang pesakit terbalik selepas dilanggar sebuah kereta dipandu warga asing. headtopics.com

Katanya ketika tiba di lokasi kejadian, ambulans berkenaan sedang melalui persimpangan lampu isyarat itu dengan membunyikan hon dan siren sebelum tiba-tiba dilanggar kereta dari arah bertentangan. Beliau berkata kereta berkenaan dari arah Persiaran Perdana menuju ke Masjid Putra manakala ambulans itu dari arah Presint 18 menuju ke Hospital Putrajaya.

Read more:

theSundaily »

Shake Shack Malaysia: First store will be opening at The Exchange, TRX in Kuala LumpurKUALA LUMPUR, Oct 26 — A delicious surprise popped up online today. We got confirmation that Shake Shack, the famous burger chain from the United States, has announced that they... Read more ⮕

Shake Shack Malaysia: First store will be opening at The Exchange, TRX in Kuala LumpurShake Shack Malaysia officially announced that their first store will be at TRX. Operated by SPC Group, read on to find out more about their first store in Malaysia Read more ⮕

Malaysia's first Shake Shack opening at The Exchange, TRX in Kuala LumpurShake Shack Malaysia officially announced that their first store will be at TRX. Operated by SPC Group, read on to find out more about their first store in Malaysia Read more ⮕

Polis kesan pemandu bantu siasatan kemalangan maut di SerendahKUALA LUMPUR: Polis sedang mengesan seorang pemandu bagi membantu siasatan kejadian kemalangan di Kilometer 38, Jalan Kuala Lumpur-Ipoh berdekatan Ser... Read more ⮕

2 cedera, kereta langgar ambulans di PutrajayaKetua Polis Putrajaya Asmadi Abdul Aziz berkata dua petugas kesihatan mengalami kecederaan di kepala dan leher. Read more ⮕

Suwannapura overcomes early bogeys to keep Maybank Championship leadKUALA LUMPUR, Oct 27 — Thailand’s Jasmine Suwannapura recovered from two early bogeys to maintain her lead at the Maybank Championship in Kuala Lumpur on Friday, courtesy of a... Read more ⮕