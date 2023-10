Polis kesan pemandu bantu siasatan kemalangan maut di Serendah

: Polis sedang mengesan seorang pemandu bagi membantu siasatan kejadian kemalangan di Kilometer 38, Jalan Kuala Lumpur-Ipoh berdekatan Serendah Golf Resort yang mengorbankan tiga nyawa pagi semalam.

Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Supt Ahmad Faizal Tahrim dalam kenyataan berkata ketika kejadian pada 10.55 pagi itu, pemandu kereta jenis Proton Wira dipercayai cuba memotong kenderaan di hadapannya menyebabkan kereta Perodua Axia yang datang dari arah bertentangan cuba mengelak, namun melanggar bahagian kanan kereta Proton Wira tersebut.

Beliau berkata kereta Perodua Axia berkenaan berpusing sebelum kenderaan jenis Toyata Avanza yang datang dari arah belakang melanggar kereta berkenaan. Justeru, beliau meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat tentang kemalangan itu untuk tampil membantu siasatan polis. headtopics.com

Terdahulu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor memaklumkan tiga yang maut dalam kemalangan itu dikenali sebagai Rosihat Lemon, 68; Chan Kwai Hoong, 62, dan Soo Yoke Siew, 53. Sementara itu, anak lelaki Rosihat, Ahmad Hesyamy Rosihat, 41, ketika ditemui Bernama di Unit Forensik Hospital Kuala Kubu Bharu dekat sini berkata bapanya sedang dalam perjalanan pulang ke Batang Kali dari Klinik Kesihatan Serendah setelah menemani ibunya membuat pemeriksaan kesihatan.

Beliau berkata ibunya Azizah Alikin, 66, yang mengalami kecederaan parah dikejarkan ke Hospital Selayang untuk rawatan lanjut. - Bernama

Read more:

theSundaily »

G-Shock pamer koleksi ulang tahun ke-40 di Pavilion Kuala LumpurKoleksi tersebut termasuk Clear Remix series, Remaster Black series, Recrystallized series, Adventurer’s Stone series, Flare Red series Read more ⮕

Dewan Rakyat: Pelebaran Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak mula suku kedua 2024Kerja-kerja pelebaran bagi Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak akan bermula pada suku kedua 2024.Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Abdul Read more ⮕

Get Ready For Asia's Fittest Party: The Music Run by CIMB, Kuala Lumpur 2024!Where else can you go for a 5km run with your friends and then party your heart out immediately after? It's no wonder that Asia's fittest party is such a lit Read more ⮕

Shake Shack Malaysia: First store will be opening at The Exchange, TRX in Kuala LumpurKUALA LUMPUR, Oct 26 — A delicious surprise popped up online today. We got confirmation that Shake Shack, the famous burger chain from the United States, has announced that they... Read more ⮕

Shake Shack Malaysia: First store will be opening at The Exchange, TRX in Kuala LumpurShake Shack Malaysia officially announced that their first store will be at TRX. Operated by SPC Group, read on to find out more about their first store in Malaysia Read more ⮕

Malaysia's first Shake Shack opening at The Exchange, TRX in Kuala LumpurShake Shack Malaysia officially announced that their first store will be at TRX. Operated by SPC Group, read on to find out more about their first store in Malaysia Read more ⮕