Polis kenal pasti beberapa individu terlibat penyeludupan dadah ke Australia

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Kamarudin Md Din berkata, identiti mereka tidak dapat didedahkan memandangkan siasatan masih berjalan berhubung perkara itu.

“Kita (polis) telah pun dapat maklumat dari pihak berkuasa Australia. Kita sedang jalankan siasatan sekarang bagi mengenal pasti sindiket dadah yang menyeludup dadah itu. Media pada 10 April lalu melaporkan pihak berkuasa Australia dilapor merampas 336 kg heroin bernilai AUD268.8 juta (RM789.56 juta) dalam sebuah kontena penghantaran dari Malaysia ke Brisbane, 13 Mac lalu.

Semakan mendapati penghantaran itu diisytiharkan sebagai aksesori panel solar dalam kontena yang tiba di Pelabuhan Brisbane dari Malaysia. AFP melaporkan bungkusan itu baru tiba di Melbourne melalui kargo laut dari Malaysia pada 4 Oktober lalu. headtopics.com

