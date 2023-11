Polis Australia siasat punca kebakaran belukar di Queensland

Polis Queensland dalam satu kenyataan berkata kebakaran di Beerah sekitar pukul 10.30 pagi waktu tempatan berhampiran Jalan Stokes pada Ahad sengaja dilakukan. Satu lagi insiden kebakaran pada Sabtu di kawasan Beerwah - Landsborough juga sedang disiasat, lapor Xinhua.

Kebakaran yang dilihat semakin merebak menyebabkan pengisytiharan darurat dibuat di bawah Akta Pemeliharaan Keselamatan Awam lewat malam yang sama. Pegawai juga sedang menyiasat sama ada kebakaran rumput dicetuskan dengan senjaga di Jalan Sattler, Meridan Plains pada 23 Okt sekitar pukul 9 malam waktu tempatan, selepas seorang pelaku cuba pecah masuk ke sebuah perniagaan dengan memotong kunci pagar.Pegawai juga sedang menyiasat mengenai dua lagi insiden kebakaran pada 21 dan 23 Okt lalu.

Menurut kemas kini terbaharu kerajaan Queensland, terdapat 76 kebakaran aktif di seluruh negeri setakat pukul 6.30 pagi waktu tempatan Rabu, dengan 58 struktur rosak di Western Downs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: 2 dead, dozens of homes ravaged by bushfires in Australia’s QueenslandThe early start to the fire season comes after the country recorded its driest September on record.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Lelaki larikan kereta dinaiki 6 murid diberkasSuspek diberkas polis peronda polis dengan bantuan orang ramai.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Ayob Khan dikurniakan Darjah Panglima Gagah Pasukan PolisTimbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay merupakan antara penerima Darjah Kepahlawanan Pasukan Polis dan Pingat Keberanian Polis 2023

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Polis rampas dadah bernilai RM17.2 juta di KelantanPolis rampas dadah bernilai RM17.2 juta di Kelantan

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Datuk palsu terlibat penipuan RM1 juta diburu polisDatuk palsu terlibat penipuan RM1 juta diburu polis

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Polis India siasat insiden letupan mengorbankan tiga nyawa di KeralaPolis India siasat insiden letupan mengorbankan tiga nyawa di Kerala

Source: UMonline | Read more ⮕