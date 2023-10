PMKS terlibat import eksport terkesan penyusutan ringgit

Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pengerusi Samenta Pusat, Datuk William Ng berkata, PKMS yang terlibat dalam industri makanan juga terpaksa menerima impak daripada kenaikan kos bahan mentah yang rata-rata meningkat antara 15 hingga 20 peratus tahun ini.

Katanya, jumlah tersebut adalah jauh lebih tinggi dari penyusutan nilai ringgit kerana kos turut naik ekoran kekurangan bahan mentah dan kos lojistik yang melambung. “Permintaan dari luar negara pula tidak meningkat seperti yang diharapkan walaupun ringgit semakin ‘murah’ berbanding matawang dolar AS.

“Antara sebabnya adalah kekangan ekonomi di peringkat global serta ketidaktentuan ekoran perang di Ukraine, krisis di Palestin serta ketegangan di antara AS dan China,” katanya. Beliau berharap kerajaan dapat mencari jalan menyakinkan lebih ramai pelabur antarabangsa untuk melabur di Malaysia serta merancakkan aktiviti eksport. headtopics.com

“Kenaikan mata wang AS dengan sendirinya tidak semestinya memberi kesan kritikal kepada PMKS sekiranya Bank Negara Malaysia (BNM) tidak menaikkan faedah pinjaman.Semalam, ringgit dibuka lemah pada 4.7850/7895 berbanding dolar AS daripada penutupan Rabu pada 4.7780/7830.

Pada 19 Oktober lalu, ringgit jatuh ke paras terendah sejak Krisis Kewangan Asia kerana mata wang tempatan ditimbang oleh kenaikan dolar AS dan perbezaan kadar yang semakin meluas dengan negara itu. Mata wang tempatan turun sebanyak 0.3 peratus kepada 4.7635 berbanding dolar AS, paling lemah sejak 1998, sekali gus menjadikannya prestasi terburuk di Asia tahun ini selepas yen Jepun. – UTUSAN headtopics.com

Read more:

UMonline »

19 kakitangan akademik UMS terima kenaikan gred, pangkatPETALING JAYA: Seramai 19 kakitangan akademik terima kenaikan pangkat dan gred di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Read more ⮕

19 kakitangan akademik UMS terima kenaikan gred, pangkatPETALING JAYA: Seramai 19 kakitangan akademik terima kenaikan pangkat dan gred di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Read more ⮕

Glomac semak semula strategi susulan penyusutan ringgitPembinaan strata perlukan banyak bahan pembinaan yang diimport berbanding pembangunan rumah teras, banyak bahan boleh diperoleh dalam negara. Read more ⮕

TM’s all-in-one digital solutions with Geran Digital PMKS Madani to accelerate MSM digitalisationKUALA LUMPUR: Unifi Business is set to accelerate local MSME digitalisation through Geran Digital PMKS Madani (GDPM). Recently reinforced in Budget 20... Read more ⮕

Industrial area in Ara Damansara closed off after ammonia gas leak at ice factoryKUALA LUMPUR, Oct 25 — An ice factory in Taman Perindustrian Jaya, Ara Damansara, Petaling Jaya and the area surrounding was closed to the public following an ammonia gas leak at... Read more ⮕

Industrial area in Ara Damansara closed off after ammonia gas leak at ice factoryKUALA LUMPUR: An ice factory in Taman Perindustrian Jaya, Ara Damansara, Petaling Jaya and the area surrounding was closed to the public following an ... Read more ⮕