PM Srettha umum rancangan jadikan Thailand peneraju teknologi bernilai tinggi

Beliau berkata kerajaan berhasrat untuk menggalakkan kenderaan elektrik (EV), elektronik pintar, robot dan automasi, perubatan dan kesihatan serta industri makanan diproses sebagai industri generasi akan datang (S-curve).

“Kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah untuk menambah baik persekitaran perniagaan untuk menarik pelabur, memberi keistimewaan dalam zon bebas ekonomi khas, mewujudkan pusat ujian bateri, merancang sukatan kursus akademik untuk tenaga mahir dan meluaskan infrastruktur untuk stesen pengecas,“ katanya.

Srettha menyampaikan ucaptama mengenai “Reformation of Thai Economy Amidst Polycrisis” pada Majlis Makan Malam Gala Foreign Industrial Club yang dianjurkan oleh Persekutuan Perindustrian Thai (FTI) pada Rabu malam.

“Ini termasuk penilaian tanah yang komprehensif, pengurusan air dan pertanian tepat. Sasaran kerajaan adalah untuk meningkatkan pendapatan petani Thailand sebanyak tiga kali ganda dalam empat tahun akan datang,” katanya.

“Oleh itu, Thailand perlu menjadi bukti masa depan untuk berkembang dalam ekonomi global yang semakin kompetitif dan konflik antarabangsa, perubahan tatanan global dan krisis iklim yang merupakan satu daripada ancaman yang paling mendesak yang memerlukan tindakan segera untuk mengurangkan kesannya terhadap manusia.

Sementara itu, Srettha berkata kerajaan juga menggunakan langkah jangka sederhana dan panjang melalui rancangan seperti menggunakan diplomasi ekonomi proaktif untuk membuka pintu kepada pasaran baharu bagi produk dan perkhidmatan Thailand serta pembangunan lanjut zon ekonomi khas dan koridor ekonomi di semua empat wilayah negara.

