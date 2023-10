PM: Malaysia, Singapura kongsi pendirian sama mengenai bantuan kemanusiaan kepada Palestin

: Malaysia dan Singapura sepakat mengenai pentingnya menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Palestin, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahimpada sidang media bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, selepas Sesi Pemukiman Pemimpin-Pemimpin Malaysia-Singapura ke-10 pada Isnin.

Anwar menjawab soalan mengenai pendekatan yang diambil oleh setiap negara dan sama ada akan terdapat sebarang kesan ke atas hubungan dua hala Malaysia-Singapura disebabkan oleh reaksi dan sentimen kedua-dua negara berhubung situasi di Asia Barat.

“Tetapi itulah yang kita sebut sebagai politik perampasan, satu negara tidak boleh terus menjajah bahagian lain di bumi Palestin. Tetapi apa yang penting sekarang sudah tentulah keamanan dan menghentikan pembunuhan orang awam dan bayi. headtopics.com

Pada 27 Okt, negara anggota Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGA) mengundi memihak kepada resolusi gencatan senjata mengena konflik Gaza bagi melindungi orang ramai dan mematuhi undang-undang kemanusiaan.

Sementara itu, Lee berpandangan bahawa konflik itu tidak akan memberi kesan ke atas hubungan dua hala Singapura-Malaysia dan republik itu sudah membuat kenyataan berulang kali mengenai konflik itu serta mengutuk apa yang berlaku di Asia Barat. headtopics.com

