: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia berpendirian bahawa isu berkaitan Batu Puteh boleh diselesaikan dengan penglibatan langsung Peguam Negara (AG) Malaysia dan Singapura dalam rundingan.

“Malaysia dan Singapura wajar membuktikan bagaimana dua rakan hebat boleh mencuba dan menyelesaikannya dalam situasi menang-menang,“ katanya pada sidang media bersama rakan sejawatannya dari Singapura Lee Hsien Loong pada Isnin.

Kedua-dua Perdana Menteri itu bertemu di Singapura hari ini untuk sesi Pemukiman Pemimpin Singapura-Malaysia ke-10 yang pertama sejak pandemik COVID-19. Anwar berkata usaha itu perlu dilakukan walaupun kedua-dua pihak telah membincangkannya sejak 12 bulan lepas. headtopics.com

Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pemukiman itu, kedua-dua pemimpin kini menunggu Mesyuarat Pertama Jawatankuasa Teknikal Bersama Malaysia-Singapura (MSJTC) mengenai Pelaksanaan Penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa ke atas Batu Puteh (Pedra Branca), Middle Rocks dan South Ledge dan Jawatankuasa Penentu Sempadan (CBD).

Ini selaras dengan Perjanjian antara Menteri Luar Singapura dan Malaysia pada 14 Mac 2019 (Mesyuarat Bersama MSJTC dan CBD Pertama) untuk menyelesaikan isu persempadanan sempadan maritim dua hala yang belum selesai. headtopics.com

Menurut kenyataan itu, kedua-dua pemimpin mengambil maklum mengenai kemajuan baik yang dicapai pada Mesyuarat Pertama Kumpulan Kerja Teknikal mengenai Perjanjian antara Malaysia dan Singapura dalam Menetapkan Sempadan Perairan Wilayah dengan Tepat.

Ini selaras dengan Perjanjian Negeri Selat dan Perairan Wilayah Johor 1927 (Perjanjian 1995), yang berlangsung pada Jun 2023. Kedua-dua pemimpin juga berharap untuk mengadakan Mesyuarat Kedua Kumpulan Kerja Teknikal untuk menentukan lokasi sebenar titik sempadan antarabangsa menurut Perjanjian 1995. -GPS candidate: Jepak election day is like sitting for ‘exam’ headtopics.com

PM: AGs of Malaysia-Singapore should conduct discussions to resolve Batu Puteh issuesSINGAPORE: Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim said Malaysia’s position towards issues related to Batu Puteh is that both country’s Attorney-Gener... Read more ⮕

Hubungan Singapura-Israel tak jejas hubungan dengan Malaysia, kata PM SingapuraSementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata Malaysia dan Singapura mempunyai pendirian bersama mengenai pentingnya gencatan senjata. Read more ⮕

Malaysia mesti hormati komitmen bekal air ke Singapura, kata AnwarPerdana menteri berkata Malaysia dan Singapura perlu bekerjasama untuk meningkatkan kapasiti Sungai Johor. Read more ⮕

Konflik Palestin: Hubungan Malaysia, Singapura tak terjejasKonflik Palestin: Hubungan Malaysia, Singapura tak terjejas Read more ⮕

Malaysia-Singapura tingkatkan pengeluaran air Sungai JohorSingapura bersetuju bekerjasama dengan kerajaan negeri Johor dalam menyelenggara projek memperluaskan dan meningkatkan keupayaan pengeluaran air di Sungai Johor. Read more ⮕

PM: Malaysia, Singapura kongsi pendirian sama mengenai bantuan kemanusiaan kepada PalestinKUALA LUMPUR: Malaysia dan Singapura sepakat mengenai pentingnya menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Palestin, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwa... Read more ⮕