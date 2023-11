PKR Kelantan, 12 NGO serah memorandum bantah pengubahsuaian KSAS

Menurutnya, pengubahsuaian berkenaan dilihat tidak selaras dengan prinsip pelaksanaan Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation (EFT) bagi melindungi dan memulihara kawasan penting untuk kepelbagaian biologi.

“Jadi, hari ini kita bersepakat bersama 12 NGO hadir menyerahkan memorandum untuk perhatian kerajaan negeri supaya dapat mempertimbangkan serta membatalkan hasrat pengubahsuaian KSAS,” katanya kepada pemberita di sini.

Katanya, apabila usaha pemuliharaan kawasan hutan terjejas ia sekali gus akan memberi kesan bencana termasuk banjir besar sekiranya berlaku hujan lebat. “Hutan adalah hak milik semua dan saya menuntut supaya seluruh rakyat Kelantan untuk bangkit beramai-ramai bagi memberi bantahan cadangan pengubahsuaian KSAS bagi memastikan alam sekitar sentiasa terjaga,”katanya.

Menterinya, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, ini kerana ia tidak selari dengan prinsip pelaksanaan EFT, iaitu insentif kewangan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan yang diperkenal pada 2019 bagi melindungi dan memulihara kawasan penting untuk kepelbagaian biologi termasuk KSAS.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Kelantan: Ubah suai KSAS hanya libatkan keluasan 514,898 hektarKOTA BHARU: Kerajaan Kelantan mengesahkan cadangan pengubahsuaian Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di negeri hanya membabitkan keluasan sebanyak 514,898 hektar.

Source: UMonline | Read more ⮕

STARONLINE: Wildlife smuggling through the post has increased, says NGOPETALING JAYA: Some parents have decided not to send their children to school during Palestine Solidarity Week over concerns of such programmes relating to conflicts in other countries.

Source: staronline | Read more ⮕

FMTODAY: Belanjawan kurang biaya kesihatan mental, kata NGOPersatuan Kesihatan Mental Malaysia berkata NGO sukar beroperasi tanpa bantuan kewangan.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: TPM Fadillah: MoU antara MPOB dan NGO Belanda dilanjutkan lima tahun lagiBANGI: Belanda bersetuju untuk melanjutkan program di bawah perjanjian memorandum persefahaman (MoU) yang ditandatangani antara Lembaga Minyak Sawit M...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Ada NGO dibayar cetus isu tanah Orang Asli“Daripada perbincangan ‘dari hati ke hati’ itu, barulah terbongkar banyak kisah rahsia kenapa mereka aktif bising marah Jakoa dan hasut Orang...

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Help people with HIV lead normal lives, urges NGOJaafar Daud says the government can reduce the discrimination faced by people living with HIV through regular campaigns.

Source: fmtoday | Read more ⮕