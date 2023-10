Petisyen Masjid Tanah: Apa nasib Mas Ermieyati?

Jika mahkamah mengekalkan kemenangan Datuk Mas Ermieyati Samsudin semasa Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU15), kerusi itu dilihat akan menjadi ‘tapak’ buat Bersatu melebarkan sayapnya di Melaka.Ini ke­rana Pengerusi Badan Perhubu­ngan UMNO Melaka, Datuk Seri Ab. Rauf Yusof yang kini Ketua Menteri datang dari situ.Pada PRU14, Barisan Nasio­nal (BN) memenangi dua kerusi Parlimen di Melaka iaitu Masjid Tanah dan Jasin.

Tindakan itu jelas mening­galkan luka mendalam kepada UMNO yang kehilangan satu kerusi di Dewan Rakyat manakala Mas Ermieyati dise­rang penuh konsisten dengan gelaran ‘katak’. Kemenangan Mas Ermie­yati ketika PRU15 menewaskan calon BN, Abdul Hakim Abdul Wahid menjadi tamparan hebat buat UMNO.

Ditambah pula dengan kekalahan BN di kesemua enam kerusi Parlimen di Melaka, keputusan petisyen yang membawa kepada Pilihan Raya Kecil (PRK) pastinya tidak akan disia-siakan UMNO, menebus maruah mereka di kubu kuat sendiri.Pihak pempetisyen yang mewakili BN dilihat berkeyakinan memenangi kes itu selepas waran tangkap dikeluarkan terhadap Pengerusi Armada Bersatu, Akmal Zahin Zainal Zahir dan bekas Setiausaha Sulit Mas Ermieyati, Noor Hashimah Noordin pada 8 September 2023. headtopics.com

Perintah waran tangkap terhadap Akmal Zahin dikeluarkan kerana kegagalannya hadir sebagai saksi berhubung dakwaan memberi sogokan semasa kempen PRU15 bagi kerusi itu. Ini kerana, Akmal Zahin gagal hadir pada tarikh perbicaraan dan Hakim Datuk Abu Bakar Katar mengeluarkan waran tangkap terhadapnya.

Waran tangkap terhadap Noor Hashimah dikeluarkan kerana kegagalannya hadir ke mahkamah sebagai saksi sepina. Pada 25 September 2023, pihak pempe­tisyen memohon menutup kes selepas gagal mengemukakan saksi penting untuk perbi­caraan. headtopics.com

Dalam pada itu pihak pem­belaan turut mempunyai hujah bahawa keputusan hari ini berpotensi dimenangi mereka.

