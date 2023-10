Pesara rugi RM86,000 ditipu syarikat koperasi, 90 aduan diterima MHO

KUALA LUMPUR: Seorang pesara kerugian RM86,000 selepas wang pesaraannya yang digunakan untuk memiliki rumah idaman ditipu sebuah syarikat ‘koperasi’.

Katanya, dia menggunakan wang persaraan untuk membina rumah di atas tanah milik sendiri dan menggunakan ejen yang berpejabat di Serdang bagi menyiapkan projek itu dalam tiga bulan. “Selepas tiga bulan menanti, tiada langsung perkembangan yang berlaku di tanah milik saya,” katanya ketika ditemui semasa menyerahkan memorandum di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK), Bukit Aman, di Menara KPJ, di sini, hari ini.

Katanya, syarikat terbabit yang berpangkalan di Sarawak itu giat mencari mangsa di seluruh negara sejak 2019 sehingga ke hari ini. “Saya masih boleh terima jika penipuan berkaitan pelaburan kerana mungkin pelaburan ini untuk mencari keuntungan tambahan, tetapi, penipuan ini melibatkan pembinaan rumah yang menjadi impian semua orang,” katanya. headtopics.com

Katanya, rata-rata pemilik tanah diminta membuat pembayaran sehingga RM100,000 dan dijanjikan sebuah kediaman dalam tempoh beberapa bulan namun semuanya hampa apabila tanah milik mereka dibiarkan terbengkalai.

“Individu yang tidak memiliki tanah pula, mereka ditawarkan pakej pelaburan yang akhirnya menjanjikan sebuah rumah tetapi tidak diberitahu di mana lokasi,” ujarnya. Hishamuddin berkata, saham itu dilihat tidak bernilai kerana syarikat terbabit tidak mempunyai aset, malah tiada permohonan pembinaan rumah dibuat oleh syarikat berkenaan seperti dijanjikan. headtopics.com

