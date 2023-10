Pesara kerajaan berputih mata, rugi lebih RM80,000

: Seorang pesara kerajaan mengalami kerugian RM86,000 selepas terpedaya dengan promosi yang menjanjikan pembinaan kediaman idaman pada harga mampu milik.

“Ejen berkenaan telah membuat perjanjian selama tiga bulan dan dalam perjanjian itu saya diminta membayar wang secara one-off iaitu RM86,000. Senin berkata setelah beberapa bulan, ejen berkenaan senyap dan menghilangkan diri walaupun telah dihubungi.

“Sudah dua kali pembayaran dibuat, pertama berjumlah RM43,000 dan seterusnya RM57,000. Namun rumah saya masih terbengkalai. Sakit hati tengok, duit sudah habis tapi rumah tak nampak. Sementara itu, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO) yang mendedahkan kegiatan itu hari ini menyerahkan pernyataan tambahan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman berkaitan skim pelaburan dan pakej pembinaan hartanah meragukan. headtopics.com

