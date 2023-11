Perseorangan wanita negara tampil cemerlang ke pusingan kedua Masters KL 2023

Ling Ching yang berada di ranking ke 97 dunia mempamerkan kawalan gelanggang yang baik ketika berdepan pilihan ketujuh kejohanan, Chiu Pin Chan dari Taiwan. Gadis kelahiran Sarawak ini memastikan slot pusingan kedua menjadi miliknya apabila melakar kemenangan 24-22, 21-16 dan bakal menentang satu lagi wakil Taiwan, Lee Yu Hsuan esok.

“Sebenarnya pada mulanya permainan saya tidak seperti yang mahukan, namun secara perlahan-lahan saya mula mendapat rentak dan berjaya menghabiskan perlawanan dengan kemenangan. “Untuk esok, saya pernah menentang pemain Taiwan itu sebelum ini dan menang ke atasnya, jadi ia sedikit memberikan keyakinan buat saya untuk perlawanan esok,” jelas Ling Ching.

Skrip sama turut ditampilkan K. Letshanaa yang berdepan dengan seorang lagi pemain Mesir, Nour Ahmed Youssri. Letshanaa turun sebagai pilihan keenam kejohanan menunjukkan kualitinya sebagai antara pemain harapan negara apabila melakar kemenangan mudah, 21-7, 21-13 untuk membuat perhitungan dengan seorang lagi pemain Taiwan, Hung Yi Ting esok.

“Setiap perlawanan saya anggap penting, jadi saya berasa amat lega dan gembira dapat melepasi cabaran hari ini. “Masih ada banyak perkara yang saya tak keluarkan di dalam gelanggang, tetapi saya akan berbincang dengan jurulatih saya mengenai pelan kami untuk perlawanan esok,” kata Letshanaa.

Bagaimanapun, rakan seperjuangan, Siti Nurshuhaini Azman yang berjaya melepasi pusingan kelayakan semalam tidak dapat meneruskan momentum kemenangan setelah tewas kepada pemain India, Mansi Singh hari ini.

