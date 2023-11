Perkeso laksana 5 intervensi bantu pekerja MYAirline

Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr Mohammed Azman Aziz Mohammed berkata intervensi pertama diadakan melalui mesyuarat secara dalam talian bersama pengurusan sumber manusia syarikat berkenaan pada 12 Okt lepas, iaitu sejurus selepas MYAirline mengumumkan penggantungan operasi.

Azman berkata perkembangan itu membawa kepada dua lagi mesyuarat lanjutan secara dalam talian dan fizikal dilangsungkan, masing-masing pada 18 serta 19 Okt. “Hasil mesyuarat itu kemudian membawa kepada taklimat faedah Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) dan pemprofilan pekerja oleh Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan untuk kakitangan MYAirline bertempat di Subang Jaya, selama dua hari bermula 25 Okt,” katanya dalam kenyataan.

Katanya, usaha Perkeso menyalurkan bantuan demi merungkai kemelut dialami pekerja MYAirline turut mendapat kerjasama daripada Kesatuan Kebangsaan Anak-Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia. Bagaimanapun Perkeso akan terus melipatgandakan usaha ke arah penyaluran bantuan termasuk dari segi pemberian faedah, penempatan pekerjaan baharu dan peningkatan kemahiran dalam kalangan pekerja MYAirline.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Kemelut MYAirline: PERKESO laksana lima intervensi, 357 permohonan faedah SIP diprosesKUALA LUMPUR: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) sudah menjalankan lima program intervensi dalam membantu merungkai kemelut dialami pekerja syari...

Source: theSundaily | Read more ⮕

SOYA_CINCAU: MYAirline Suspension: The saga continues as MAVCOM suspends MYAirline Air Service License instead of revocationMAVCOM officially suspended the Air Service License (ASL) of MYAirline effective immediately. This is after an unsatisfactory response by the airline. Read on to find out more.

Source: Soya_Cincau | Read more ⮕

UMONLINE: Kakitangan MYAirline diminta tampil fail tuntutan baki gaji di JTKKakitangan MYAirline diminta tampil fail tuntutan baki gaji di JTK

Source: UMonline | Read more ⮕

STARONLINE: MYAirline customers can request for refund via “chargeback” process, Dewan Rakyat toldA RESIDENT of Jalan Bukit Desa in Taman Desa, Kuala Lumpur, has once again resorted to blocking a portion of the road in front of his home to show his exasperation with Kuala Lumpur City Hall (DBKL).

Source: staronline | Read more ⮕

UMONLINE: Lesen MYAirline digantung serta-merta“MAVCOM telah menerima penjelasan bertulis MYAirline pada 27 Oktober 2023. Setelah mengkaji penjelasan bertulis tersebut, MAVCOM ...

Source: UMonline | Read more ⮕

SOYA_CINCAU: MYArline Suspension: The saga continues as MAVCOM suspends MYAirline Air Service License instead of revocationMAVCOM officially suspended the Air Service License (ASL) of MYAirline effective immediately. This is after an unsatisfactory response by the airline. Read on to find out more.

Source: Soya_Cincau | Read more ⮕