Perang Israel-Palestin, apa perancangan kita?

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Read more:

UMonline »

Malaysia khuatir konflik Palestin-Israel jadi perang lebih besar“Kita sebagai masyarakat antarabangsa harus mengambil semua langkah untuk menghentikan apa jua bentuk keganasan. Bagaimana?... Read more ⮕

Aman Palestin masih boleh salurkan bantuan kepada PalestinAman Palestin Bhd. (Aman Palestin) masih boleh menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin seperti biasa walaupun menghadapi siasatan Read more ⮕

Sengaja Ejek Warga Palestin Kerana Tiada Bekalan Air & Elektrik, Video Rakyat Israel Ini Dikecam NetizenWanita dari Israel itu dilihat menunjukkan bekalan air minuman dan wayar sambungan (extension) seolah-olah mahu mengejek rakyat Palestin yang tidak mempunyai bekalan air serta elektrik. Read more ⮕

Video tentera Israel mengaku rogol wanita Palestin tersebarVideo tentera Israel mengaku rogol wanita Palestin tersebar Read more ⮕

Ada bukti TikTok turunkan kandungan konflik Palestin-Israel secara sistematikKUALA LUMPUR: Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil hari ini mendedahkan terdapat bukti bahawa penyedia platform media sosial TikTok secara sist... Read more ⮕

Ada bukti TikTok sekat kandungan isu Palestin-Israel, kata FahmiMenteri komunikasi dan digital berkata ramai pengguna platform itu mengadu berhubung tindakan itu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Read more ⮕