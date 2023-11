Perak FC tubuh akademi bola sepak

Bagaimanapun Choo Seong berkata, untuk menubuhkan sebuah akedemi bola sepak, ia menelan belanja yang besar. Justeru katanya, Perak FC akan meminta bantuan kewangan kerajaan negeri, syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan pihak swasta untuk merelisasikan impian itu.

Beliau berkata, Perak mempunyai ramai bakat muda dan merugikan jika tidak diurus tadbir dengan sempurna. “Sebagai contoh pemain B-23 kita sekarang berada dalam skuad utama negeri dan menjadi tonggak pasukan.Choo Seong yang juga bekas pemain Perak pada sekitar tahun 2000 berkata, beberapa program pembangunan telah diwujudkan seperti Piala Dato’ Seri Azim Zabidi bermula 2022.

Katanya, program ‘Grassroots Playday’ melibatkan pelajar sekolah rendah (7-12 tahun) diadakan di Parit, Bagan Serai, Gerik, Beruas, Teluk Intan, Tanjong Malim dan Taiping.Menurutnya, 14 pasukan mewakili enam pusat latihan daerah (PLD) serta 8 ‘District Training Centre (DTC) pula terbabit dalam Liga JPN Perak-Perak FC Bawah 17 tahun bagi merebut Piala XOX.

Choo Seong juga mengumumkan mengenai penganjuran Piala Cheetah bagi menggantikan Piala Dato’ Seri Azim Zabidi. – UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STARONLINE: Tapah-Bidor-Sungkai bus service to resume, thanks to Perak TransitPerry was found dead Saturday at his Pacific Palisades home. He was 54.

Source: staronline | Read more ⮕

UMONLINE: Perak lancar kempen galak rakyat tanam, makan sayurKerajaan negeri melancarkan 'Kempen Makan Sayur-sayuran' yang menggalakkan rakyat menjadikan sayur sebagai hidangan wajib, sekaligus membantu pekebun menambah pengeluaran dan pendapatan serta menstabilkan harga sayur.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Monsun Timur Laut: Cuti kakitangan JKR, JPS Perak dibekuIPOH: Cuti bagi kakitangan Jabatan Kerja Raya (JKR) serta Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) negeri, dibekukan sejak minggu lepas menjelang musim Mon...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: JPJ Perak kutip RM370,720 lelong kenderaanJabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Perak merekodkan kutipan sebanyak RM370,720 hasil lelongan 78 kenderaan pelbagai jenis yang di sita di Pejabat JPJ negeri di sini hari ini.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Exco: Enam sayur rekod pengeluaran SSR melebihi 100% di PerakTAIPING: Enam daripada 11 komoditi sayur utama merekodkan pengeluaran Kadar Sara Diri (SSR) melebihi 100 peratus di Perak, kata Pengerusi Jawatankuasa...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: JPJ Perak kutip lebih RM800,000 hasil lelongan kenderaan sita tahun iniIPOH: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Perak merekodkan kutipan sebanyak RM858,470 hasil jualan kenderaan lelong yang dilakukan dalam dua siri lelonga...

Source: theSundaily | Read more ⮕