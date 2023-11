Pengusaha Menu Rahmah dapat diskaun hingga 40%

PETALING JAYA: Sebanyak 5,000 jenis barangan dijual pada harga hingga 40% lebih rendah kepada pengusaha Menu Rahmah yang memegang kad diskaun khas, kata Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Armizan Ali.

Beliau berkata tawaran harga istimewa itu melibatkan enam pasar raya iaitu AEON BiG, Econsave, Giant, Lotus’s, Mydin serta NSK. “Antara barangan ditawarkan dengan kadar diskaun kepada pengusaha Menu Rahmah yang diluluskan penyertaan dalam program ini adalah barangan mentah seperti ayam, bawang dan barang asas makanan lain bagi membantu pengusaha mengurangkan kos penyediaan Menu Rahmah,” katanya dalam kenyataan.https://menurahmah.kpdn.gov.

April lalu, FMT melaporkan harapan peniaga program Menu Rahmah yang menjual hidangan pada harga RM5 dibantu dengan pemberian insentif seperti pembelian bahan mentah. Susulan itu, KPDN memaklumkan akan mewujudkan mekanisme khas bagi memberikan potongan harga istimewa selain mengesahkan status peniaga untuk memudahkan tuntutan.

