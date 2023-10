Pengapungan harga rancakkan sektor penternakan ayam

: Keputusan kerajaan menamatkan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa Rabu ini, dijangka merancakkan sektor penternakan ayam pedaging dan menarik pelaburan asing ke dalam sektor berkenaan.

"Pengapungan harga ayam ini akan memberikan impak positif kepada industri termasuk dari segi menarik pelaburan ke dalam industri ini. Jika dulu dengan kawalan harga, mengakibatkan keuntungan kurang. Beliau turut memberi jaminan bahawa bekalan ayam akan mencukupi terutamanya selepas pengumuman yang dibuat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu hari ini.

Terdahulu, Mohamad ketika mengumumkan perkara berkenaan berkata bagi subsidi telur gred A, B dan C, kerajaan bersetuju untuk ia diteruskan mengikut mekanisme sedia ada. Sementara itu Pengarah Urusan Mydin Datuk Dr Ameer Ali Mydin berkata pengumuman tersebut merupakan cabaran kepada pemain industri supaya tidak mengambil kesempatan untuk menaikkan harga ayam selepas kerajaan merealisasikan permintaan mereka.

