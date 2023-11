Penduduk Thailand diramal kurang 50 peratus dalam tempoh 60 tahun

Pakar demografi, Kue Wongbunsin, berkata jumlah penduduk Thailand akan berkurangan daripada 66 juta kepada 33 juta menjelang 2083. “Sementara itu, bayi dan kanak-kanak sehingga berusia 14 tahun, akan turun daripada 10 juta kepada hanya sejuta.

Pada masa sama, Wongbunsin berkata, sekiranya penurunan penduduk berterusan dan penduduk dalam kalangan usia produktif berkurangan, kerajaan dikhuatiri berdepan cabaran dalam kutipan cukai bagi menyokong pembangunan negara.

Jelas beliau, bilangan bayi baru lahir menurun daripada lebih sejuta setahun dari 1963 hingga 1983, kepada hanya 485,085, berbanding 550,042 kematian pada 2021.Pola itu sejajar dengan Kadar Kesuburan Jumlah (TFR) Thailand, yang berada di bawah paras penggantian iaitu hanya kira-kira 2.1 kanak-kanak bagi setiap wanita sejak 1993.

Perubahan yang ketara dijangka berlaku tahun ini apabila penduduk usia produktif antara 20 hingga 24 tahun dijangka gagal mengimbangi jumlah individu yang meninggalkan dunia pekerjaan, berusia 60 hingga 64 tahun.

Pada masa sama, akan berlaku peningkatan kebergantungan kepada orang yang berusia untuk bekerja, dan perbelanjaan penjagaan kesihatan lebih tinggi untuk warga tua.

