: Presiden Barisan Pengguna Sabah (CFOS), Nordin Thani berkata kerajaan perlu memastikan bekalan ayam sentiasa mencukupi bagi mengelak harganya meningkat dengan mendadak berikutan penamatan subsidi ayam bermula Rabu ini.

“Namun apa yang menjadi persoalan adalah adakah kerajaan dapat memberi jaminan bekalan ayam mencukupi kerana sekiranya bekalan ayam tidak mencukupi harga akan jauh meningkat dan ia sudah semestinya membebankan semua pihak sama ada pengguna atau peniaga,“ katanya ketika dihubungi Bernama di sini hari ini.

Sehubungan itu, beliau berkata kerajaan khususnya agensi berkaitan perlu sentiasa membuat pemantauan agar masalah kekurangan bekalan tidak timbul. Beliau berkata ayam dan telur adalah makanan menjadi pilihan pengguna kerana ia merupakan sumber protein tinggi yang masih murah berbanding makanan lain seperti daging lembu dan kambing, serta sayur-sayuran menggunakan sistem terapung. headtopics.com

Sementara itu, seorang suri rumah Sharon Tina, 37, menyatakan kebimbangan harga ayam akan meningkat jika tiada kawalan dan pada masa sama turut menyebabkan peningkatan harga produk berasaskan ayam sekali gus membebankan golongan kurang berkemampuan.

