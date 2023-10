Pemimpin wanita kecam Ahli Parlimen Langkawi

PETALING JAYA: Pemimpin-pemimpin wanita negara menyelar tindakan Ahli Parlimen Langkawi, Datuk Mohd. Suhaimi Abdullah yang mengeluarkan kata-kata berbaur seksis terhadap Ahli Parlimen Seputeh, Teresa Kok ketika sesi perbahasan Belanjawan 2024.

“Siap boleh cakap nak bayangkan. Kalau ada yang cakap ini gurauan, sudah-sudahlah dengan gurauan memalukan seperti ini,” ciapnya menerusi laman media sosial, X. Dewan Rakyat gamat seketika selepas Mohd Suhaimi Abdullah (PN-Langkawi) mengeluarkan kenyataan berbaur seksis terhadap Teresa Kok (PH-Seputeh).

Sementara itu, Ketua Puteri UMNO, Datuk Nurul Amal Mohd Fauzi berkata, walaupun dikatakan soalan yang dikemukakan oleh Teresa bersikap provokasi, namun, ia bukan alasan untuk menghalalkan tindakan balas Mohd Suhaimi. headtopics.com

“Ini bukan lagi isu politik tetapi sikap biadap wakil rakyat seperti ini tidak sepatutnya jadi amalan di negara kita,” katanya.

