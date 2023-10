Pemilihan Sultan Nazrin berita gembira buat rakyat Perak

Menteri Besar, Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, rakyat negeri Perak mendoakan Sultan Nazrin untuk menjalankan tugas baginda sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong.

“Sudah tentu ini merupakan penghargaan dan berita gembira bagi seluruh rakyat negeri perak. Kami seluruh rakyat negeri Perak mendoakan semoga Allah sentiasa merahmati, memberi petunjuk dan hidayah-Nya kepada Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan untuk menjalankan tugas baginda sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis Bicara Profesional dan Apresiasi Menteri Besar bersama Warga Pendidik Daerah Hulu Perak di Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, di sini hari ini. headtopics.com

Hari ini, Majlis Raja-Raja bersetuju memilih Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Yang di-Pertuan Agong Ke-17 selama tempoh lima tahun mulai dari tarikh 31 Januari 2024. Majlis Raja-raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Nazrin sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong, selama tempoh lima tahun mulai dari tarikh 31 Januari 2024.

Dalam majlis yang dihadirinya, Saarani turut menyampaikan bantuan cermin mata kepada sebahagian murid dan pelajar sekolah daripada golongan berpendapatan rendah (B40) di Perak yang mengalami masalah penglihatan. headtopics.com

Menurut Yayasan Perak, secara keseluruhan seramai 1,337 murid dan pelajar menerima sumbangan itu melibatkan perbelanjaan RM228,200 dengan kos bagi sepasang cermin mata antara RM150 hingga RM250 seorang.

Program bantuan itu dinamakan sebagai YP Eye Sinar 2023 dengan sumbangan diberikan kepada murid yang memerlukan pemakaian cermin mata dalam kalangan pelajar Tingkatan 4, 5 dan 6.

