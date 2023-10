Pelakon lelaki kena ada asas seni bela diri untuk nampak ‘jantan’

PETALING JAYA: Pelakon berpengalaman, Wanji Aswandi tidak menafikan bahawa industri drama dan perfileman tempatan semakin kekurangan pelakon lelaki baharu yang menyerlah sifat kejantanannya.

“Dulu, seni bela diri memang diajar kepada pelajar yang mengikuti kursus asas lakonan. Bagaimanapun, ia telah dimansuhkan sejak tahun 2005. “Contoh Eman Manan yang memang belajar silat ketika beliau membesar di kampungnya dahulu. Ini bermaksud seni bela diri, tak kira jenis apa sekalipun, penting untuk pelakon lelaki,” katanya.

“Kelemahannya adalah pabila asas pencarian (pelakon) berpaksikan ketampanan, ibarat mencari model lelaki walhal ia lebih daripada itu. “Perkara inilah yang membuatkan elemen maskulin sesebuah karya atau naskhah itu menjadi samar-samar,” ujarnya.Dalam masa yang sama, pelakon filem Pagari Bulan ini lantang menegur pelakon baru yang tidak berilmu, hanya bersandarkan rupa dan populariti di media sosial untuk masuk dunia drama dan perfileman. headtopics.com

“Trend sekarang, asal kacak dan cantik, boleh jadi pelakon. Influencer yang diambil berlakon kebanyakannya bermasalah di set. Mereka tak berpengalaman, tak berpengetahuan dan popular sahaja.“Saya menuntut di Indonesia antara 2001 hingga 2008, balik Malaysia pun bukan terus masuk industri seni, buat teater dulu lima tahun.

Read more:

UMonline »

Belanjawan untuk kurangkan jurang pendapatanKETUA Menteri Datuk Seri Hajiji Noor menyifatkan Bajet 2024, bertemakan “Reformasi Ekonomi, Memperkasa Rakyat”, yang dibentangkan Perdana Menteri pada 13 Okt lalu sebagai ‘Bajet Rakyat’ kerana ia meletakkan kepentingan rakyat sebagai fokus dan teras keutamaan. Read more ⮕

Biasiswa untuk warga Sabah meningkat kepada RM100 jutaKERAJAAN Negeri telah mengumpul dana untuk biasiswa pengajian daripada RM50 juta kepada RM100 juta setiap tahun, kata Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor. Read more ⮕

PAC panggil Sivakumar untuk ‘berlaku adil’, kata pengerusiFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Insentif RM1,000 bantuan asuhan untuk ibu bekerjaSHAH ALAM: Selangor menawarkan Insentif Mama Kerja sebanyak RM1,000 sebagai bantuan bagi meringankan bebanan kos penjagaan anak untuk membolehkan golongan ibu di negeri ini bekerja. Read more ⮕

Malaysia tunggu keputusan PBB untuk hantar tentera pengaman ke PalestinPORT DICKSON: Malaysia mengambil pendirian tunggu dan lihat mengenai keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berhubung penghantaran tentera p... Read more ⮕

Bekalan beras putih tempatan untuk Pahang diedar hari iniBekalan beras putih tempatan untuk Pahang diedar hari ini Read more ⮕