Pekerja pemungut sampah didakwa rogol, amang seksual anak perempuan

Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 36 tahun itu mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan ketika dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Wan Suhaila Mohd. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa merogol kanak-kanak itu di sebuah rumah di Chukai, di sini, kira-kira pukul 8 pagi, pada 29 September lalu.

Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376(3) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan 10 sebatan maksimum, jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh pada hari, masa dan tempat yang sama, didakwa melakukan amang seksual fizikal dengan memaksa kanak-kanak itu menghisap alat sulitnya.

Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebat mengikut Seksyen 14(d) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Mahkamah kemudiannya menetapkan 4 Disember sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM14,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan.

Mahkamah turut menetapkan syarat tambahan iaitu tertuduh tidak boleh mendekati dan mengganggu mangsa serta saksi pendakwaan sehingga kes selesai dibicarakan. Prosiding pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Syairah Mohamad Razali manakala tertuduh tidak diwakili peguam. – UTUSAN

