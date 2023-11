Peguam dibenar cabar kredibiliti saksi penting kes Guan Eng

“Saya mengarahkan keseluruhan pernyataan itu diserahkan kepada mahkamah terlebih dahulu dalam tempoh dua minggu bagi membolehkan saya meneliti sama ada wujud percanggahan atau sebaliknya. Jika wujud percanggahan, barulah salinan pernyataan itu dibekalkan kepada pihak pembelaan untuk memulakan prosiding mencabar kredibiliti Zarul Ahmad,” ujar beliau.

Bagaimanapun, peguam Gobind Singh Deo berpendirian bahawa pernyataan itu diserahkan kepada pembelaan terlebih dahulu bagi membolehkan pihaknya menunjukkan kepada mahkamah butiran yang didakwa bercanggah.

Gobind membayangkan bahawa Zarul Ahmad menipu kerana pada perbicaraan lalu, mahkamah diberitahu oleh saksi-saksi lain bahawa penyerahan hanya melibatkan wang RM2 juta, bukan RM4 juta. Ujarnya, wang RM2 juta lagi diberi secara tunai kepada bekas Perdana Menteri bertujuan menutup siasatan SPRM terhadap syarikatnya. Beliau ketika itu pengarah Consortium Zenith Construction Sdn. Bhd. (CZCSB) iaitu syarikat yang dilantik melaksanakan projek terowong dasar laut Pulau Pinang. CZCSB dahulunya dikenali sebagai Consortium Zenith Beijing Urban Construction Group Sdn. Bhd. (CZBUCG).

“Apa yang pihak pembelaan mahukan ialah untuk meneliti pernyataan itu bagi memastikan sama ada pembetulan telah dibuat, bukan untuk prosiding mencabar kredibiliti saksi,” ujar Wan Shaharuddin.

