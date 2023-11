PARLIMEN: Tambah kuota minyak masak peket beri kesan negatif kewangan kerajaan

Katanya, penambahan kuota berkenaan akan menyebabkan peningkatan kos ke atas pelaksanaan program Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS). Selain itu, katanya, kos pelaksanaannya boleh meningkat mendadak selari pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO).

“Oleh itu, sebarang cadangan berkenaan perlu diperhalusi bukan sahaja di peringkat KPDN tetapi kementerian berkaitan seperti Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi,” katanya dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini.

Beliau menjawab soalan tambahan Cha Kee Chin mengenai cadangan supaya kuota minyak masak paket bersubsidi yang ketika ini terhad kepada 60,000 tan metrik, ditingkatkan bagi mengatasi kekurangan bekalan dalam kalangan pengguna domestik dan peniaga kecil.

Fuziah berkata, KPDN menggerakkan pelbagai rangka tindakan bertujuan mengelak ketirisan di semua peringkat rantaian bekalan bagi mengatasi isu kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi di pasaran.

“Kerajaan teruskan dasar melarang semua eksport minyak masak dalam polibeg di bawah Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Eksport mulai 1 Ogos 2022 supaya tiada ketirisan bekalan minyak subsidi ke negara jiran.

“Pemantauan minyak subsidi turut dipertingkat melalui Sistem Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (ECOSS) yang merakam transaksi jualan minyak masak di pelbagai lapisan peringkat merangkumi kilang penapisan, pembungkusan, pemborong, peruncit ke satu data pusat.

“Melalui sistem ini, pemantauan KPDN bagi penyaluran minyak masak paket bersubsidi di pasaran dapat dibuat secara lebih berkesan,” katanya.-UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: (PARLIMEN) Kerajaan jangka tanggung subsidi diesel RM14 bilion(PARLIMEN) Kerajaan jangka tanggung subsidi diesel RM14 bilion

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: PARLIMEN: KKM jamin isu perolehan hingga kerajaan rugi jutaan ringgit tidak berulangPARLIMEN: KKM jamin isu perolehan hingga kerajaan rugi jutaan ringgit tidak berulang

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: PARLIMEN: Isu lewat bayar balik tuntutan subsidi minyak masak peket diselesai segeraPARLIMEN: Isu lewat bayar balik tuntutan subsidi minyak masak peket diselesai segera

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Kerajaan selesai segera tuntutan subsidi minyak masak peketPemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Ali menjelaskan kelewatan itu berpunca daripada harga minyak sawit mentah yang tinggi di pasaran.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Kerajaan selesai segera tuntutan subsidi minyak masak peketFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Penilaian risiko empangan bukan berkait struktur(PARLIMEN) Penilaian risiko empangan bukan berkait struktur

Source: UMonline | Read more ⮕