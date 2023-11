(PARLIMEN) Penilaian risiko empangan bukan berkait struktur

“Tanggungjawab untuk memastikan sumber air yang mampan merupakan tanggungjawab semua pihak termasuk kerajaan negeri dan pengguna. “Saya menyeru kerajaan negeri bersama mengambil langkah proaktif dengan mengawal aktiviti guna tanah dan pencemaran dan mengamalkan penjimatan penggunaan air,” katanya pada Waktu Pertanyaan-Pertanyaan Menteri (MQT) di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau juga meminta kerajaan menyatakan tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi kelemahan dan jika peruntukan akan diberi untuk membantu empangan itu tidak berisiko tinggi dan mampu menjalankan fungsinya.

Jelasnya, air dari Empangan Mengkuang merupakan empangan strategik akan dilepaskan apabila kualiti Sungai Muda terjejas akibat banjir atau paras air sungai rendah ketika kemarau.

