(PARLIMEN) PAC dedah 8.5 juta dos vaksin Covid-10 bernilai RM505 juta telah luput

PETALING JAYA: Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) mendapati masih terdapat sejumlah 8.5 juta dos vaksin Covid-19 bernilai RM505 juta telah luput sejak 1 Jun 2023.

PAC juga mendapati berlaku percanggahan keterangan antara Kementerian Kesihatan dan Pharmaniaga Logistics Sdn. Bhd. (PLSB), berkaitan kewujudan waranti kesemua 136 unit ventilator. PAC percaya, jika jumlah stok itu dapat dikurangkan, maka nilai kerugian kepada KKM juga akan berkurang.

“Perbincangan, penilaian dan keputusan berhubung perolehan ventilator terpaksa dilaksana di luar kebiasaan iaitu melalui aplikasi Whatsapp, kerana kekangan semasa PKP (Perintah Kawalan Pergerakan), faktor kesegeraan serta keterdesakan situasi ketika itu. headtopics.com

Jelas laporan itu, ketiadaan perjanjian bertulis di antara Kementerian Kesihatan dan PLSB menyebabkan tiada mana-mana pihak yang boleh dipertanggungjawabkan untuk diambil tindakan, berhubung kegagalan 104 unit ventilator berfungsi.

“Selain itu, KKM telah melaksanakan perolehan vaksin berdasarkan unjuran keperluan vaksin, namun, berlaku lebihan vaksin disebabkan penurunan permintaan terhadap vaksinasi, kelewatan penerimaan bekalan vaksin dan penerimaan sumbangan vaksin dari negara luar. headtopics.com

Katanya, dokumentasi hendaklah dilaksana dengan usaha wajar walaupun berhadapan dengan keadaan darurat manakala KKM perlu segera menyemak status waranti bagi kesemua 136 unit peralatan ventilator dan memastikan tindakan sewajarnya diambil.

“Ini bagi mengelakkan kebergantungan kepada negara luar dalam memperkasa sistem penjagaan kesihatan awam,” katanya. Saksi-saki hadir di hadapan PAC ialah bekas Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Wee Kang Siong; Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Datuk Seri Norazman Ayob, bekas Ketua Setiausaha, Datuk Seri Chen Chaw Min; bekas Ketua Setiausaha, Datuk Seri Mohd. Shafiq Abdullah dan bekas Ketua Pengarah KKM, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. headtopics.com

(PARLIMEN) Bila kerajaan mahu benarkan prosiding PAC secara terbuka?Bekas Pengerusi PAC, mempersoal tempoh masa sebenar kerajaan akan melaksana prosiding jawatankuasa itu secara terbuka atau secara langsunG Read more ⮕

PAC: Nobody found liable for 104 malfunctioning Covid-19 ventilators since Pharmaniaga deal unwrittenKUALA LUMPUR, Oct 30 — No parties could be held accountable for the 104 malfunctioning ventilators procured for Covid-19 patients, Parliamentary Public Accounts Committee (PAC)... Read more ⮕

PAC: Nobody can be blamed for 104 malfunctioning Covid-19 ventilators since Pharmaniaga deal unwrittenKUALA LUMPUR, Oct 30 — No parties could be held accountable for the 104 malfunctioning ventilators procured for Covid-19 patients, Parliamentary Public Accounts Committee (PAC)... Read more ⮕

PAS perlu imej sederhana Samsuri di Parlimen, kata penganalisisPemerhati berkata menteri besar Terengganu teknokrat itu akan melunakkan imej parti dalam kalangan bukan Muslim. Read more ⮕

Tindakan tangani ketirisan wang awam, perkukuh hak Mahkamah Syariah dibincang di ParlimenKUALA LUMPUR, 30 Okt (Bernama) -- Tindakan kerajaan dalam menangani ketirisan wang awam dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2020 dan 2021 serta pe... Read more ⮕

Tambah kerusi ringan beban Ahli Parlimen Malaysia Timur, kata pemimpinKetua Penerangan GRS Joniston Bangkuai berkata ada kawasan Parlimen di Sabah dan Sarawak lebih luas berbanding sebuah negeri di Semenanjung. Read more ⮕