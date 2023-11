(PARLIMEN) Ordinan Buruh Sabah dipinda

Katanya, selepas dibentang ke peringkat Kabinet, kementerian menyasarkan RUU tersebut dibentang pada sesi mesyuarat Dewan Rakyat akan datang. “Sekiranya pindaan ordinan ini diluluskan di Dewan Rakyat, sudah pasti hak-hak dan faedah yang akan dinikmati oleh majikan dan pekerja Sabah setara dengan pekerja di Semenanjung.

“Pindaan ini juga pasti akan menaikkan imej Sabah di peringkat antarabangsa terutama berkaitan isu-isu hak asasi manusia, hak pekerja, isu penghapusan diskriminasi dan membasmi buruh paksa kanak-kanak,” katanya dalam sidang media di Parlimen hari ini.

Ordinan itu mula berkuat kuasa pada 1 Januari 1950 dan diwarta menjadi undang-undang Persekutuan pada 20 Mei 1965. Ordinan tersebut hanya dipinda sekali sahaja pada 2005 berbanding Akta Kerja 1955 (Akta 265) yang telah dipinda sebanyak 12 kali.

Antara cadangan pindaan dalam ordinan itu melibatkan tafsiran; liputan kepada semua pekerja diperluaskan tanpa mengira had gaji atau jenis pekerjaan; penentuan siapa pekerja dan majikan; memperkukuh peruntukan berkaitan dengan liabiliti pembayaran gaji dan gangguan seksual. –UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Geran khas Sabah: Ahli Parlimen Tuaran beri ‘amaran’Wilfred Madius Tangau berkata wakil rakyat Sabah akan fail semula saman terhadap kerajaan persekutuan jika tiada kemajuan.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN): Sabah tidak boleh import beras sendiriKerajaan Persekutuan masih belum membenarkan Sabah mengimport sendiri beras bagi mengimbangi bekalan dan harga makanan itu

Source: UMonline | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Anak muda diajak ganding bahu bangunkan SabahKota Kinabalu: Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji Haji Noor mengajak semua anak muda Sabah untuk berganding bahu bagi membangunkan negeri Sabah dan bersama-sama menjayakan Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ).

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Hampir 10,000 kes buli direkod dalam tempoh tiga tahunPARLIMEN: Hampir 10,000 kes buli direkodkan di negara ini dalam tempoh tiga tahun kebelakangan bermula 2021

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Malaysia mesti melabur dalam pengajaran bahasa asing, kata Ahli ParlimenTeresa Kok berkata, tenaga kerja mesti boleh berfungsi dalam bahasa-bahasa selain bahasa Melayu dan Inggeris.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Lagi ahli parlimen Bersatu umum sokong AnwarLagi ahli parlimen Bersatu umum sokong Anwar

Source: UMonline | Read more ⮕