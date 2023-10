Parlimen Malaysia-Singapura sepakat agenda pembangunan belia, kemakmuran Asean

: Parlimen Malaysia dan Singapura sepakat menjalin kerjasama erat sebagai rakan ASEAN serta agenda pembangunan belia untuk menggalakkan usaha penggubalan dasar-dasar ke arah mencapai matlamat komuniti ASEAN yang mampan dan makmur.

Parlimen Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, perkara itu dibincangkan oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bersama rakan sejawatanya Seah Kiang Peng dalam pertemuan di Parlimen Singapura hari ini.

“Pertemuan antara ketua legislatif dua negara itu dijalankan dalam kerangka lawatan rasmi Johari selaku Yang Dipertua Dewan Rakyat dalam inisiatif memacu kolaborasi antara Parlimen ASEAN. “Dalam kunjungan hormat itu, mereka bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu dua hala dan serantau yang menjadi kepentingan bersama termasuk isu keterjaminan makanan, kecerdasan buatan dan tenaga boleh baharu,” menurut kenyataan itu. headtopics.com

Perbincangan itu juga meneroka peningkatan potensi dalam melonjakkan ekonomi, pelaburan dan perdagangan Malaysia-Singapura kepada pasaran ASEAN melalui jalinan usahama baharu dan perkongsian strategik.

Sehingga separuh pertama 2023, Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia selepas China dengan jumlah dagangan RM181.3 bilion, meningkat 6.1 peratus daripada RM170.8 bilion direkodkan dalam tempoh sama pada 2022. headtopics.com

Read more:

theSundaily »

Geely reaffirms goal to make Proton No.1 in Malaysia and top three in ASEANOver four years have gone by since Proton began its official partnership with Geely. Among the earliest promises at the time were: to return the national automaker back to profitability; to unseat Perodua as the … Read more ⮕

The OnePlus Open will not be sold in Malaysia - OnePlus Malaysia rep confirmsPreviously, we mentioned the release of the OnePlus Open. Today, a OnePlus Malaysia representative confirmed that the phone will not be available on t Read more ⮕

University of Nottingham Malaysia launches Future Students Centre to boost Malaysia’s appeal to international studentsA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

Inisiatif bantu pekebun kecil getah, konflik di palestin dibincang di Parlimen hari iniKUALA LUMPUR: Inisiatif kerajaan bagi membantu pekebun kecil getah yang berhadapan cabaran harga getah rendah dan konflik di Palestin antara isu yang ... Read more ⮕

Ahli Parlimen sebak sentuh isu perumahan ‘sakit’KUALA LUMPUR: Kesusahan dan tekanan dialami pembeli sebuah projek perumahan ‘sakit’ menyentuh emosi seorang Ahli Parlimen ketika perbahasan Rang Undan... Read more ⮕

Tiada masalah sokong PM jika lulus peruntukan pembangkang, kata Ahli Parlimen LangkawiSuhaimi berkata demikian selepas namanya dikatakan tular antara Ahli Parlimen pembangkang yang ingin menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim. Read more ⮕