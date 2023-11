PARLIMEN: KKM jamin isu perolehan hingga kerajaan rugi jutaan ringgit tidak berulang

Sehubungan itu, beliau akan memberi kerjasama kepada PAC termasuk menerima bentuk syor bagi menambah baik urusan berkenaan. “KKM akan mengambil pendekatan lebih tegas dan cekap dalam memastikan perolehan walaupun pada waktu darurat atau kecemasan yang perlu mengikut prosedur betul,” katanya dalam sidang media di Parlimen hari ini.

Semalam, Khairy Jamaluddin menegaskan perolehan ventilator dibuat oleh kerajaan dalam usaha menangani wabak Covid-19 bukan dibuat semasa beliau menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kesihatan. Dalam laporan PAC menyaksikan kerajaan kerugian RM505 juta akibat 8.5 juta dos vaksin Covid-19 tamat tarikh luput yang berpunca daripada kurang permintaan dan kelewatan negara menerima vaksin tersebut.

Selain itu, laporan PAC turut mendedahkan berlaku lebihan bekalan PPE dipesan selain kira-kira 850,000 penutup but bernilai RM927,000 akan mencapai tarikh luputnya menjelang akhir 2024. PLSB diarah membuat keputusan pembayaran pendahuluan bagi mendapatkan ventilator walaupun syarikat berkenaan tidak mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perolehan peralatan perubatan seperti itu.

