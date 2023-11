(PARLIMEN) Kerajaan jangka tanggung subsidi diesel RM14 bilion

Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbelanjaan itu diunjur berdasarkan senario semasa. “Jumlah keseluruhan subsidi yang telah ditanggung oleh kerajaan ke atas produk diesel bagi 2018 sehingga 2022 melebihi RM35 bilion.

“Daripada jumlah ini, sebanyak RM3.9 bilion dibelanja untuk super subsidi diesel sektor perikanan dan hampir RM1 bilion bagi pengangkutan awam. “Bagi sektor kenderaan barangan, harga super subsidi tidak diperuntukkan memandangkan harga belian diesel sama dengan harga runcit diesel di stesen minyak,” katanya dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat semalam.

Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Wong Shu Qi meminta kerajaan menyatakan jumlah subsidi diesel yang dibelanja setiap tahun bermula 2018 sehingga kini.Beliau juga mahu kerajaan memberi pencerahan akan impak kepada kedudukan kewangan negara jika subsidi diesel diteruskan.

Kata Anwar, tujuan pemberian subsidi itu adalah bagi mengelakkan pengguna terkesan dengan kenaikan harga pasaran sebenar produk petroleum di peringkat global. “Ketika ini, harga jualan runcit diesel ditetapkan pada kadar RM2.15 seliter ketimbang harga pasaran iaitu RM3.75 seliter,” katanya. –UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: (PARLIMEN) Malaysia mungkin boikot sidang APEC, tapi bincang dahuluKerajaan sedang berhubung dengan negara Asia lain termasuk China untuk mencapai kata sepakat memboikot kehadiran mereka sidang Pemimpin APEC

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: PARLIMEN: Malaysia mungkin boikot sidang APECPARLIMEN: Malaysia mungkin boikot sidang APEC

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah(PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) 3,255 wanita profesional kembali bekerjaSeramai 3,255 wanita profesional yang sebelum ini berhenti kerja kerana komitmen keluarga berjaya menerusi Program Kembali Kerjaya

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN): ‘Demarche’ ini bukannya ugutanPemimpin PN ) masih tidak berpuas hati dengan jawapan diberi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhubung 'ancaman'

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: PARLIMEN: Tiada keperluan naikkan OPRPARLIMEN: Tiada keperluan naikkan OPR

Source: UMonline | Read more ⮕