PARLIMEN: Adham Baba bertanggungjawab dalam isu perolehan ventilator rosak -PAC

Adham dilantik sebagai Menteri Kesihatan era Perikatan Nasional (PN) di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri kelapan, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2020. Semalam, Khairy dilaporkan menegaskan perolehan ventilator dibuat oleh kerajaan dalam usaha menangani wabak Covid-19 bukan dibuat semasa beliau menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kesihatan.

Dalam laporan PAC menyaksikan kerajaan kerugian RM505 juta akibat 8.5 juta dos vaksin Covid-19 tamat tarikh luput yang berpunca daripada kurang permintaan dan kelewatan negara menerima vaksin tersebut.

Selain itu, laporan PAC turut mendedahkan berlaku lebihan bekalan PPE dipesan selain kira-kira 850,000 penutup but bernilai RM927,000 akan mencapai tarikh luputnya menjelang akhir 2024. PLSB diarah membuat keputusan pembayaran pendahuluan bagi mendapatkan ventilator walaupun syarikat berkenaan tidak mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perolehan peralatan perubatan seperti itu.

