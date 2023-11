Pagar sekolah daif juga patut diberi perhatian

Seperti tahun-tahun sebelum ini, Kementerian Pendidikan (KPM) sekali lagi mendapat peruntukan terbesar untuk menyelenggara sekolah di seluruh negara. Kementerian itu menerima peruntukan sebanyak RM58.7 bilion dengan RM1.9 bilion disediakan untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah di seluruh negara.

Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek menyifatkan peruntukan dana lebih besar yang diterima sektor pendidikan negara mampu meningkatkan akses kepada kualiti pengajian terbaik buat seluruh masyarakat.Pun begitu, satu perkara lagi perlu disegerakan oleh KPM ialah membaiki kerosakan pagar sekolah dan asrama. Amat menyedihkan apabila pagar sekolah tidak diberi perhatian kerana ia melibatkan keselamatan murid dan harta benda sekolah.

Sekolah-sekolah di bandar megah dengan tembok pagar dan pintu pagar yang cantik tetapi sekolah luar bandar, pagar pun tiada. Hanya tinggal tiang-tiang besi pagar tercacak. Jaring pagar yang tinggal pun berlubang di serata tempat.

Banyak masalahnya apabila pagar tidak diselenggara dengan baik. Contohnya, sewaktu perkhemahan unit beruniform, macam-macam perkara boleh berlaku sekiranya tiada pagar seperti gangguan anjing liar dan babi hutan. Ketiadaan pagar juga menyukarkan pengawal keselamatan untuk mengawal kawasan sekolah.TOK AKI TAM

