P Pinang kekal pengeksport utama pada September

Pulau Pinang menyumbang 34.6% daripada jumlah eksport negara, menurut Jabatan Perangkaan. (Gambar Facebook)

GEORGE TOWN: Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama Malaysia pada September 2023, menyumbang 34.6% daripada jumlah eksport negara, menurut Jabatan Perangkaan. Ketua Perangkawan Mohd Uzir Mahidin dalam kenyataan hari ini berkata, empat negeri lain yang turut mencatatkan eksport tertinggi terdiri daripada Johor (19.3%), Selangor (17.1%), Sarawak (6.8%) dan Kedah (5%).Pada September, eksport dari Pulau Pinang turun 10.1% tahun ke tahun kepada RM43 bilion, manakala import susut 15.2% tahun ke tahun kepada RM20.9 bilion.

Keseluruhannya, jumlah perdagangan Malaysia bagi September 2023 berjumlah RM224.4 bilion, dengan eksport dan import masing-masing sebanyak RM124.5 bilion dan RM100 bilion. Mohd Uzir berkata, eksport susut 13.7% tahun ke tahun manakala import jatuh 11.1% tahun ke tahun berikutan penurunan keseluruhan di kebanyakan negeri. headtopics.com

