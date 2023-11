Operasi tanpa lesen: Dua pemilik premis hiburan didenda RM6,000

Thien mengaku melakukan kesalahan itu di MIDI+, di Aeropod Commercial Square, Jalan Kepayan di sini pada 11.11 malam 16 Jun tahun ini, manakala Oliver mengaku melakukan kesalahan itu di On 7, Donggongon Square, Penampang, pada 1.10 pagi 30 Sept tahun ini.

Mereka masing-masing didakwa mengikut Seksyen 3 Ordinan Hiburan Awam 1958 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga setahun, atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.

Pihak pendakwaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa pasukan polis, yang menyerbu premis masing-masing, mendapati kedua-duanya beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah.Thien dan Oliver memohon hukuman ringan manakala pihak pendakwaan memohon hukuman setimpal.Dalam kes lain, seorang jurujual didenda RM1,000 atau penjara sebulan kerana memiliki peralatan perjudian haram.

Julienus Joellemy mengaku bersalah memiliki tiga keping tiket loteri tanpa lesen di belakang sebuah kafe di Lorong Kelapa, Kolombong pada 5.50 petang 13 Okt tahun ini. Dia didakwa mengikut Seksyen 9(1) Akta Rumah Perjudian Terbuka, yang membawakan hukuman penjara sehingga enam bulan, atau denda sehingga RM3,000, atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan.

Pihak pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa polis yang menjalankan Ops Dadu menahan Julienus di tempat kejadian selepas memantau dan dia menjalankan aktiviti perjudian 4D tanpa lesen. Polis merampas antara lain tiket loteri, telefon bimbit, dan pencetak mudah alih daripada Julienus, kata mahkamah.

