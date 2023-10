Oops PAS tersalah langkah ke?

‘Himpunan 10K Solidariti Palestin’, Sabtu lalu wajar dianggap berjaya. Tidak pasti sama ada 10,000 orang hadir sesuai nama himpunan tetapi yang pasti ribuan peserta turun ke jalan raya dan berarak ke Kedutaan Amerika Syarikat (AS) menyatakan bantahan terhadap keganasan Israel di Gaza.

Beberapa hari sebelum itu, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadhli Shaari dari PAS bercakap pada sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat dengan garang mahu kerajaan ambil tindakan ke atas kekejaman Israel termasuk mendesak agar Benjamin Netanyahu dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa.

Menulis artikel yang disiar The Edge 27 Okt lalu, peguam dan bekas Ahli Parlimen Sepang Hanipa Maidin daripada Amanah mengimbas kembali kenyataan PAS pada April 2019 yang mengalu-alukan penarikan diri Malaysia daripada “Rome Statute of the International Criminal Court Court.” headtopics.com

Berbalik kepada penulisan Hanipa. Sekarang kata Hanifa yakni Oktober 2023, PAS menerusi Fadhli bertanya mengapa kerajaan tidak mengambil tindakan lebih tegas berhubung konflik Palestin seperti mendesak Netanyahu dihadapkan ke ICC.

Kronologi penyertaan Malaysia ke Statut Rom sememangnya Panjang iaitu bermula 1998. Untuk pendekkan cerita yang panjang saya “fast forward” kepada 12 Disember 2018 apabila Jemaah Menteri kerajaan Pakatan Harapan (PH) dipimpin Dr Mahathir Mohamad bersetuju Malaysia meraktifikasi Statut Rom. headtopics.com

Kerajaan tunduk satu bulan selepas meraktifikasi Statut Rom. Pada 5 April 2019 Mahathir mengumumkan Malaysia menarik diri. Kata beliau ini berikutan kekeliruan yang ditimbulkan selain pihak tertentu mempolitikkan isu itu serta melancarkan kempen memburukkan kerajaan.