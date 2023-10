– Netizen Kecam Zionis Sempat Sertai Marathon Walau Sedang Hadapi Perang

Serangan bom oleh Zionis ke penduduk di Palestin masih tidak berkesudahan sehingga ke hari ini (30 Oktober).

Namun begitu, ramai warga Israel yang dilihat masih senang-lenang menikmati kehidupan walaupun ramai rakyat Palestin termasuk bayi telah dibunuh secara kejam. Dalam video yang dikongsikan, para wanita dan lelaki yang turut serta dalam marathon tersebut dilihat sedang berlari di kawasan basikal dan pejalan kaki di bandar Tel Aviv.

Perkara yang mengundang perhatian ramai adalah apabila mereka berlari sambil mempamerkan helaian kertas yang dilekatkan bersama nama tawanan rejim Israel pada baju masing-masing. “This is next level of ignorant. Negara jiran sedang diserang, kau seronok pergi marathon!” ujar seorang wanita. headtopics.com

Bukan itu sahaja, perangai buruk yang ditunjukkan oleh mereka telah pun bermula sejak zaman dahulu lagi sebelum adanya Zionisme.

