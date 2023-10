Negara Islam perlu henti jual minyak kepada Israel

KEADAAN sebuah bangunan kediaman di Khan Yunis, selatan Gaza yang musnah akibat dibedil tentera Israel yang menyaksikan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal dan ketiadaan makanan serta ubat-ubatan. - AFPPETALING JAYA: Semua negara Islam khususnya pengeluar sumber bahan api digesa memboikot atau menghentikan penjualan minyak dan gas kepada Israel sebagai satu bentuk tekanan agar negara itu menghentikan serangan terhadap rakyatPalestin.

Rais Yatim berkata, perkara itu hanya akan berlaku sekiranya semua negara Islam bersolidariti dengan mengetepikan perbezaan politik bagi mempertahankan…

