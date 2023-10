Musim banjir: Pegawai KPKT wajib turun padang

Menteri KPKT, Nga Kor Ming berkata, arahan itu turut membabitkan menteri, Ketua Setiausaha Kementerian (KSU), Pegawai Daerah (DO) serta pemimpin pihak berkuasa tempatan supaya dapat mengetahui masalah yang dihadapi rakyat.

“Dasar kerajaan adalah sangat jelas, semua pegawai khususnya barisan kepimpinan tertinggi daripada menteri, KSU, YDP (Yang Dipertua) dan DO (pegawai daerah) wajib turun padang setiap minggu. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja sempena Program Sentuhan Kasih KPKT ke Sungai Siput di sini hari ini.

“Kita semua maklum bahawa kita semua berada di ambang ketibaan Monsun Timur Laut. Sejak bulan lepas saya telah menggesa semua 155 PBT untuk segera menyelenggara longkang-longkang utama bagi mengelakkan kejadian banjir kilat di bandar-bandar,” headtopics.com

Peruntukan itu dibelanjakan untuk pelbagai usaha menaiktaraf dan membaikpulih kemudahan awam termasuklah projek baik pulih rumah, gelanggang badminton, Pasar Awam Sungai Buloh serta serta saliran perparitan dan longkang.

