MRSM Tertinggi Di Malaysia Siap Dibina, Boleh Belajar Sambil Tengok View Gunung Kinabalu

Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) merupakan salah satu sekolah berasrama penuh yang menjadi impian setiap pelajar untuk menuntut ilmu.

Boleh dikatakan setiap di negeri di Malaysia mempunyai sekolah berasrama penuh MRSM ini termasuklah di Sabah dan Sarawak. Menerusi hantaran yang dimuat naik di laman X (Twitter @MySamudera), MRSM Ranau ini merupakan projek kerjasama antara Kerajaan Negeri, Petronas dan Majlis Amanah Rakyat (MARA) dengan keluasan tapak tanah sebesar 30 ekar serta bersebelahan dengan Kompleks Sukan Ranau.

Bukan biasa-biasa ya, siap boleh menikmati keindahan pemandangan Gunung Kinabalu. Memang confirm suasana di MRSM Ranau ini sejuk dan mendamaikan. Pembinaan MRSM Ranau Raih Pelbagai Reaksi Dari Netizen Pembukaan MRSM Ranau ini membuatkan orang ramai menganggap gedung ilmu itu mempunyai suhu sejuk sehingga tidak perlu membuka kipas dan juga penghawa dingin. headtopics.com

Lebih 104,00 Orang Pelajar Bersaing Untuk Raih 8,679 Tempat Di MRSM Pada Tahun 2024 Memetik sumber Berita Harian, pihak MRSM telah menerima lebih 104,000 permohonan bagi kemasukan pelajar ke sekolah berasrama itu untuk sesi tahun 2024.Pengerusi Majlis Amanah Rakyat (MARA) Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki memaklumkan jumlah pengambilan pelajar ini termasuklah bagi mengisi kekosongan di MRSM yang baru dibina iaitu MRSM Ranau, Sabah dan MRSM Bintulu, Sarawak.

Read more:

therakyatpost »

University of Nottingham Malaysia launches Future Students Centre to boost Malaysia’s appeal to international studentsA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

The OnePlus Open will not be sold in Malaysia - OnePlus Malaysia rep confirmsPreviously, we mentioned the release of the OnePlus Open. Today, a OnePlus Malaysia representative confirmed that the phone will not be available on t Read more ⮕

P Pinang kekal pengeksport utama pada SeptemberNegeri lain turut mencatatkan eksport tertinggi termasuk Johor, Selangor, Sarawak dan Kedah. Read more ⮕

DAP tegur pemimpin terima gelaran DatukJawatankuasa Tertinggi Pusat (CEC) DAP memberi teguran keras terhadap dua pemimpinnya yang menerima gelaran Datuk. Read more ⮕

Malaysia berdepan kekurangan ahli terapi cara kerja yang seriusMalaysia berdepan kekurangan ahli terapi cara kerja yang serius Read more ⮕

Fasa satu kompleks ternakan ayam Felcra siap sepenuhnya Februari depanROMPIN: Fasa satu projek kompleks ternakan ayam pedaging berskala besar secara sistem tertutup di Tanjung Seratus di sini, yang meliputi 10 reban dija... Read more ⮕