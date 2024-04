Ministry of National Unity to Call for Discussion on Provocative Religious Discussions on Social Media

: Kementerian Perpaduan Negara akan memanggil pihak yang dikenal pasti terlibat diskusi agama bersifat provokatif menerusi media sosial untuk menghadiri satu perbincangan bersemuka dalam masa terdekat sebagai langkah memperbaiki suasana keharmonian dalam negara.dalam kenyataan berkata sesi berkenaan turut diharap dapat menggalakkan persefahaman dan perpaduan dalam kalangan masyarakat selain memastikan isu berbaur provokatif agama tidak berulang pada masa akan datang.

Beliau berkata ia antara perkara dipersetujui oleh Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang ketika pertemuan pihak kementerian itu dan wakil Malaysia Hindu Sangam di sini hari ini. “Menteri menekankan bahawa KPN sentiasa mengambil berat serta menggalakkan persefahaman dan sifat hormat antara penganut agama untuk memastikan setiap individu dapat mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing dengan aman.

“KPN ingin menekankan bahawa keupayaan seluruh rakyat meraikan kemajmukan etnik, kepelbagaian agama serta kekayaan budaya dan tradisi menjadi tunjang kekuatan negara,” katanya. Menurut Saraswathy inti pati pertemuan KPN dengan MHS antara lain menyentuh isu berkaitan kenyataan berbaur kebencian dan penghinaan agama menerusi media sosial yang disifatkan amat provokatif selain menjejaskan keharmonian dan ketenteraman awam.

Ministry Of National Unity Discussion Provocative Religious Discussions Social Media Harmony Community Malaysia Hindu Sangam

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:



theSundaily / 🏆 25. in MY

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

National Unity Ministry distributes 600,000 packets of bubur lambuk nationwide, says ministerSIBU, March 23 — The Ministry of National Unity distributed 600,000 packets of bubur lambuk — 200,000 more than last year — nationwide today in conjunction with the Gerak...

Source: malaymail - 🏆 1. / 86 Read more »

National Unity Ministry to focus on empowering KRT as progressive community drivers this yearKUALA LUMPUR: The Ministry of National Unity will focus on empowering the Neighborhood Watch Areas (KRTs) as progressive community drivers this year, ...

Source: theSundaily - 🏆 25. / 51 Read more »

National Unity Ministry to meet with those engaged in provocative online discussions on religionAn unemployed man who was infatuated with a car sales consultant became angry after she refused to take a picture with him.

Source: staronline - 🏆 4. / 75 Read more »

Embrace principles of Rukun Negara to strengthen national unityKUALA LUMPUR: The five principles of Rukun Negara should not only be memorised and internalised but practised among the country's multicultural society for greater unity and to avoid disputes between races.

Source: DailyExpress_MY - 🏆 3. / 83 Read more »

Moving on from Contentious Issues: A Call for National UnityThe article emphasizes the need for Malaysians to move on from divisive issues and focus on important matters such as the economy and nationhood. It also calls for the National Unity Ministry to address issues that can cause disunity and suggests holding reconciliation events.

Source: theSundaily - 🏆 25. / 51 Read more »

National Unity Minister: Be careful when making statements touching on religious, racial sensitivitiesKUALA LUMPUR, March 31 — All parties have been reminded to be careful when issuing statements or taking actions that touch on religious and racial sensitivities, National Unity...

Source: malaymail - 🏆 1. / 86 Read more »