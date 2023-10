Mindef akan bina lebih 7,000 kediaman di bawah program sasar

: Kementerian Pertahanan (Mindef) akan membina lebih 7,300 kediaman di bawah program Satu Anggota Satu Rumah (SASaR) di Kem Wardieburn dan Kem Genting Klang dengan harga bermula RM150,000.

Beliau berkata rumah yang berkeluasan bermula 1,000 kaki persegi itu akan dijual kepada anggota tentera dengan harga subsidi di tanah Kementerian Pertahanan berkenaan dan ia tidak dijual kepada pihak awam.

Mohamad berkata demikian selepas menghadiri majlis pemeteraian perjanjian perpindahan dan pembangunan semula Kem Pusat Latihan Polis Tentera (Pulapot), markas Unit Army Red Warrior (ARW) dan Kem 12 Kompeni Kor Polis Tentera Diraja (12KPTD) serta pembangunan SASaR di sini yang disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. headtopics.com

Mohamad berkata menjadi hasrat Mindef untuk memastikan anggota tentera memiliki kediaman sendiri selain menjaga kebajikan dan kesejahteraan anggota tentera. SASaR Genting Klang pula menawarkan 6,400 unit rumah berkeluasan 1,000 kaki persegi dan 1,200 kaki persegi serta mempunyai kemudahan asas yang setara dalam Dasar Perumahan Mampu Milik Negara (DRMM) seperti pembangunan perumahan mampu milik lain.

Menurut kenyataan itu, kompleks baharu yang lengkap, moden dan selesa bakal dibina di tapak Mukim Si Rusa, Port Dickson antara lain melibatkan pembinaan pejabat markas, Wisma Perwira, dewan serbaguna, kemudahan bilik latihan dan penginapan, padang kawad, lapang sasar dan lain-lain kemudahan. headtopics.com

Marcus Lim heads into Asia-Pacific Amateur Championship weekend three shots off the pace, one of four Malaysians to make the cut

Read more:

theSundaily »

Putrajaya against Kelantan decision on forest reserves, says Nik NazmiPETALING JAYA: Eight months since “Luxury Tax” was first mentioned and after countless debates among the industry players, the government is said to have listed several possible taxable luxury goods. Read more ⮕

Expose who’s threatening PM Anwar over Palestine issue, Syed Saddiq tells PutrajayaKUALA LUMPUR, Oct 26 — Muar MP Syed Saddiq Abdul Rahman has today called for greater transparency in dealing with any threats made against Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim... Read more ⮕

Putrajaya-Sarawak meeting agrees in principle to state’s wish for devolution of education powerKUCHING, Oct 26 — A meeting between federal and Sarawak officials has agreed in principle to Sarawak’s desire for devolution of power in critical areas of education, the state... Read more ⮕

Lelaki Thailand di denda RM20,000 seludup petrolSeorang lelaki warga Thailand didenda RM20,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen disini hari ini atas pertuduhan menyeludup minyak Read more ⮕

Warga Thailand ditahan, pil yaba RM132,000 dirampasPolis menahan lelaki itu pada 7.30 malam kerana berada dalam keadaan mencurigakan di tepi wakaf Pengkalan Kuala Tat, Kuala Jambu, Tumpat. Read more ⮕

Bersatu’s Adam Radlan pleads not guilty to using RM500,000 of unlawful proceedsKUALA LUMPUR, Oct 25 — Segambut Bersatu division deputy chief Adam Radlan Adam Muhammad faced another charge at the Sessions Court here today, this time with using RM500,000 from... Read more ⮕