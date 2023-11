Menteri tak hadir Parlimen, pembangkang dakwa PM gagal pantau Kabinet

KUALA LUMPUR: Seorang Ahli Parlimen pembangkang berkata ketiadaan menteri dan timbalan untuk menjawab soalan ketika giliran sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat menunjukkan Jemaah Menteri tidak serius menyelesaikan isu rakyat.

Merujuk sesi pertanyaan menteri yang perlu dijawab Kementerian Luar hari ini, Afnan Hamimi Taib Azamudden (PN-Alor Setar) berkata menteri dan timbalan bagi kementerian itu gagal hadir untuk menjawab soalan dibangkitkan, sehingga memaksa speaker menangguhkan soalan itu kepada giliran lain.

Menurutnya, mengikut Peraturan Mesyuarat 24(1), jika menteri atau timbalan menteri tidak dapat hadir, soalan dikemukakan boleh dijawab oleh menteri dari kementerian lain.“Bagaimanapun, menteri yang bertanggungjawab tidak juga beri (jawapan) kepada yang lain (kementerian lain).

“Apa sebenarnya berlaku? Kenapa tidak ada susunan yang baik, tidak ada yang pantau kehadiran menteri dan timbalan untuk jawab tepat pada masanya?,” katanya pada sidang media di Parlimen. Dakwanya, rekod kehadiran menteri dan timbalan menteri yang buruk juga menunjukkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim gagal memantau kehadiran menterinya di Parlimen.

“PM ini saya tengok gagal untuk mengawal Kabinet…adakah menteri tak ‘respect’ PM atau PM tak dan (sempat) tengok menteri kerana sibuk uruskan hal lain di luar negara?” soalnya. “Peristiwa ini banyak kali berlaku menunjukkan kerajaan hari ini tidak serius, tidak kompeten untuk selesaikan isu rakyat yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen di Dewan Rakyat.”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Malaysia mesti melabur dalam pengajaran bahasa asing, kata Ahli ParlimenTeresa Kok berkata, tenaga kerja mesti boleh berfungsi dalam bahasa-bahasa selain bahasa Melayu dan Inggeris.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Ahli Parlimen persoal cadangan libat Singapura dalam kaji selidik air di JohorAhli Parlimen Kubang Kerian Tuan Ibrahim Tuan Man memetik soal keselamatan negara yang melibatkan negara asing dalam kajian pengurusan air Malaysia.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Ahli akademik perlu jadi inspirasi, rujukan hadapi cabaran semasaKUALA LUMPUR: Ahli-ahli akademik perlu menjadi inspirasi dan rujukan masyarakat bagi menghadapi cabaran semasa.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Pelajar sekolah Cina bawa senjata mainan tiada masalah pula?(PARLIMEN) Pelajar sekolah Cina bawa senjata mainan tiada masalah pula?

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: PARLIMEN: Lebih banyak peluang pekerjaan untuk bekas banduan selepas iniPARLIMEN: Lebih banyak peluang pekerjaan untuk bekas banduan selepas ini

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Kemasukan pelajar TVET tertinggi sejak 3 tahun laluKemasukan pelajar bagi mengikuti program Latihan dan Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) di institusi seliaan Kementerian Pendidikan

Source: UMonline | Read more ⮕