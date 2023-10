Menghalang bantuan kemanusiaan ke Gaza mungkin jenayah di bawah ICC

KAHERAH: Menghalang bekalan bantuan kepada penduduk Gaza mungkin merupakan jenayah di bawah bidang kuasa Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC).Menurut Karim, Israel perlu melakukan usaha yang boleh dilihat tanpa berlengah untuk memastikan orang awam menerima makanan asas dan ubat-ubatan.

Bekalan bantuan ke Gaza adalah di tahap minimum sejak Israel mula mengebom kepung Palestin yang padat penduduk sejak 7 Oktober lalu. Dalam lawatan tanpa sebarang pengumuman, pendakwa ICC turun padang ke persimpangan sempadan Rafah antara Mesir dan Gaza dan menyiarkan kenyataan video dari lokasinya di akaun media sosial X.

Karim berkata, beliau tidak dapat masuk ke Gaza tetapi berharap untuk melawat wilayah itu dan Israel semasa berada di rantau itu. Mahkamah telah melakukan siasatan di wilayah Palestin sejak 2021, meneliti kemungkinan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di sana mulai 2014 dan seterusnya. headtopics.com

Israel, yang bukan ahli ICC, sebelum ini telah menolak bidang kuasa mahkamah dan tidak terlibat secara rasmi dengan siasatannya. Khan sebelum ini berkata, ICC mempunyai bidang kuasa ke atas dakwaan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza.

Impeding aid to Gaza may be a crime under ICC jurisdictionAid supplies to Gaza have been minimal since Israel began bombarding the densely populated enclave. Read more ⮕

Israel sukar tembusi pertahanan Gaza, Hamas sudah lali dengan taktik ZionisSerangan demi serangan darat dilancarkan Israel ke Semenanjung Gaza bermula malam Jumaat lalu sehingga hari ini, namun masih tidak jelas. Read more ⮕

Analysts: Israel on verge of perilous push into GazaJERUSALEM, Oct 29 — Israel has opened a new phase in its war on Hamas by expanding ground operations inside Gaza, but analysts warn the campaign is its riskiest in half a century... Read more ⮕

Medics warn Israel is bombing around Gaza hospitalGAZA STRIP, Oct 30 — The Palestinian Red Crescent Society said yesterday the Israeli military was repeatedly bombing around its hospital in central Gaza, causing damage and... Read more ⮕

Hanya 12 negara sokong Washington bantah gencatan senjata di Gaza, AS ‘malu besar’ di UNGAAS 'malu besar dan tersisih' apabila hanya 12 negara menyertai Washington dan Israel dalam UNGA yang menentang usul gencatan senjata di Gaza. Read more ⮕

Protesters rally in Beirut in solidarity with Gaza PalestiniansBEIRUT, Oct 29 — Several thousand people took part in a rally in central Beirut today in support of Palestinians in Gaza, with organisers urging Arab countries to end efforts to... Read more ⮕