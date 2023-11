Mengapa Jawatankuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia Parlimen jumpa peguam bela Zahid Hamidi?

Bagaimanapun, beliau tidak menjelaskan secara terperinci hubung kait atau alasan menjemput barisan peguam pembelaan Presiden UMNO itu dalam membincangkan pemisahan kedua-dua peranan badan berkenaan. Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah (kini Hakim Mahkamah Rayuan) membenarkan permohonan Jabatan Peguam Negara (AGC) supaya prosiding bagi kesemua pertuduhan terhadap Ahmad Zahid dihentikan.

Katanya, asas yang diteliti oleh jawatankuasa dalam prosiding yang dijalankan menerusi dua sesi itu, antaranya alasan-alasan pemisahan peranan Pendakwa Raya daripada Peguam Negara. “Jawatankuasa juga memahami masalah dan cabaran bagi pemisahan peranan kedua-duanya dan model yang sesuai untuk diamalkan di Malaysia dan;

Sehubungan itu, katanya, jawatankuasa akan mengadakan perjumpaan bersama Badan Peguam Malaysia; Sabah Law Society; The Advocates Association of Sarawak; Pengamal Undang-Undang Jenayah; Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri dan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri.

