Melaka capai sasaran kuota GPPK RM1 juta

MELAKA: Pertubuhan (RoS) negeri meluluskan permohonan 107 persatuan penduduk sehingga hujung bulan ini.

Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) negeri, VP. Shanmugam berkata, sehingga 27 Oktober lalu, RoS menerima 128 permohonan GPPK dan telah meluluskan 107 daripadanya, melebihi kuota ditetapkan iaitu pemberian RM10,000 kepada 100 persatuan penduduk.

“Sebanyak 13 permohonan dikuiri dan lapan permohonan telah ditolak kerana permohonan itu tidak memenuhi matlamat pemberian GPPK yang ditetapkan. “Sebanyak 107 permohonan GPPK yang telah diluluskan, 59 adalah persatuan penduduk dalam daerah Melaka Tengah, Alor Gajah (29) dan Jasin (19). headtopics.com

“Ini menunjukkan bahawa RoS Melaka telah berjaya menerima dan meluluskan permohonan melebihi kuota asal yang ditetapkan dan tahniah diucapkan,” katanya kepada pemberita selepas merasmikan penutupan Kursus Asas Pengurusan

Pertubuhan, Perkongsian Pintar dan Penyampaian Cek GPPK di Kompleks Kementerian Dalam Negeri (KDN), Ayer Keroh di sini, hari ini. Sementara itu, Pengarah RoS Melaka, Nurhafidah Ali berkata, sebanyak 601 persatuan penduduk telah menerima GPPK sepanjang enam tahun pemberiannya berjumlah RM5.6 juta. headtopics.com

“Pemberian geran khas untuk persatuan penduduk pertama kali diperkenalkan pada 2013 kemudian diikuti 2014, 2017, 2018, 2019 dan 2022,” katanya. – UTUSAN

