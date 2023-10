Melaka anjur Festival Warisan dan Pelancongan Melaka-Pahang 1 Nov ini

: Kerajaan Negeri Melaka akan menganjurkan Festival Warisan dan Pelancongan Melaka-Pahang di Muzium Kesultanan Melayu Melaka pada 1 Nov ini.berkata Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijangka berkenan hadir ke festival berkenaan.

“Ia merupakan penghargaan rakyat Melaka terhadap Seri Paduka yang akan menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada Januari tahun hadapan,“ katanya kepada pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri Melaka Bulan Oktober di sini hari ini.

Dalam perkembangan lain, Ab Rauf berkata Tuah Research Centre (TRC) akan ditubuhkan di Universiti Melaka (Unimel) sebagai pusat kajian dan rujukan berkaitan sejarah Hang Tuah dan Kesultanan Melayu Melaka. headtopics.com

“Hang Tuah merupakan satu legenda yang akan dibawa semula kegemilangannya oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan saya dan saya akan buktikan bahawa Hang Tuah akan memberikan inspirasi (kepada) negeri dan rakyat Melaka.

Mengulas lanjut, beliau berkata TRC juga akan menjadi produk pelancongan baharu melibatkan subsektor sejarah, sekali gus menarik kedatangan pengkaji sejarah dari dalam dan luar negara.

