MB Perlis akui kelemahan pentadbiran, namun ‘semakin baik’

Menteri Besar Perlis Mohd Shukri Ramli mengakui terdapat kelemahan dalam pentadbiran negeri namun keserasian antara wakil rakyat dan kakitangan kerajaan semakin terserlah.

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2023/10/27/perlis-pass-internal-rift-will-be-resolved-within-a-week-says-spiritual-leader/

