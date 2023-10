MB Perlis akui kelemahan pentadbiran, namun ‘semakin baik’

Mohd Shukri Ramli berkata PAS saling bertoleransi dengan matlamat memartabatkan Islam demi keharmonian masyarakat.

“Kita (PAS) saling bertoleransi dengan matlamat yang satu iaitu memartabatkan Islam demi keharmonian masyarakat yang pelbagai. Shukri mengulas dakwaaan Pengerusi Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah, berlaku pergolakan dalaman PAS di negeri itu sehingga menimbulkan tidak selesa rakan komponen Perikatan Nasional (PN).

Menurut Hashim, tidak bersetuju antara satu sama lain adalah sebahagian dalam proses pentadbiran yang dilalui semua pihak. “Secara keseluruhannya tidaklah wujud geng ‘penebuk kapal’ ini kerana kami sebagai wakil rakyat PN masih duduk dan bekerja secara harmoni malah mesyuarat juga diadakan secara bersama sebagai pentadbir negeri ini,” katanya lapor Harian Metro. headtopics.com

Read more:

fmtoday »

Mohd Na’im: Umat Islam perlu faham konsep ‘berkemampuan’ tunai hajiSEPANG: Umat Islam di Malaysia perlu diberikan kefahaman yang tepat mengenai konsep dan pengertian istito’ah atau syarat kemampuan menunaikan haji, ka... Read more ⮕

Mohd Na’im: Muslims need to understand concept of ‘istito’ah’ in performing hajSEPANG: Muslims in Malaysia need to be given an accurate understanding of the concept and meaning of ‘istito’ah’ or capability to perform the haj, sai... Read more ⮕

Mohd Naim: Muslim PwD action plan developed to enhance understanding in IslamCYBERJAYA: The Malaysian Islamic Development Department (Jakim) has developed the Muslim Persons with Disabilities (PWD) Action Plan to enhance their ... Read more ⮕

Teachers play vital role in imparting knowledge: Mohd YusofKUNAK: Teachers play an important role in imparting knowledge to students in line with their role as the main driving force in the development of civilised students in order to produce quality, successful and competitive human capital in today’s challenging times. Read more ⮕

PN tak selesa lihat PAS Perlis ‘bergolak’, kata timbalan pengerusiFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

PN tak selesa lihat PAS Perlis ‘bergolak’, kata timbalan pengerusiKetua Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah mendakwa ‘pergolakan’ itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran negeri. Read more ⮕